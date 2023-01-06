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Еще шесть машин беспрепятственно проехали по Лачинской дороге

Еще шесть машин беспрепятственно проехали по Лачинской дороге

Сегодня вечером по Лачинской дороге, на которой продолжается бесперебойная акция протеста азербайджанских экоактивистов против разграбления месторождений Азербайджана в Карабахе, беспрепятственно проехала очередная автоколонна из шести машин.

Колонна из 4 грузовиков и 2 легковых автомобилей российской миротворческой миссии проследовала из Лачина в Ханкенди. При этом протестующие не создавали никаких помех передвижению транспорта.

Всего за сегодняшний день в обе стороны по Лачинской дороге проехали 24 машины, что еще раз опровергает фейки Еревана о якобы "блокаде" этой дороги в результате мирной акции протеста экоактивистов.

Напомним, что сегодня проходит 26-й день акции протеста. Ее участники требуют, чтобы азербайджанским экспертам был обеспечен доступ к месторождениям золота, меди и молибдена в зоне временного размещения российских миротворцев, а незаконная добыча в этих рудниках азербайджанских полезных ископаемых была прекращена.

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