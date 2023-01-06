Еще шесть машин беспрепятственно проехали по Лачинской дороге

6 янв. 16:58

Сегодня вечером по Лачинской дороге, на которой продолжается бесперебойная акция протеста азербайджанских экоактивистов против разграбления месторождений Азербайджана в Карабахе, беспрепятственно проехала очередная автоколонна из шести машин.

Колонна из 4 грузовиков и 2 легковых автомобилей российской миротворческой миссии проследовала из Лачина в Ханкенди. При этом протестующие не создавали никаких помех передвижению транспорта.

Всего за сегодняшний день в обе стороны по Лачинской дороге проехали 24 машины, что еще раз опровергает фейки Еревана о якобы "блокаде" этой дороги в результате мирной акции протеста экоактивистов.

Напомним, что сегодня проходит 26-й день акции протеста. Ее участники требуют, чтобы азербайджанским экспертам был обеспечен доступ к месторождениям золота, меди и молибдена в зоне временного размещения российских миротворцев, а незаконная добыча в этих рудниках азербайджанских полезных ископаемых была прекращена.