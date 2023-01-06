Учитель из Нальчика запустит авторское шоу на телеканале "Россия"

6 янв. 16:43

Как сообщили сегодня в Минпросвещения России, в федеральном медийном проекте "Классная тема!" одержал победу учитель физики из Нальчика Аслан Кашежев. Призом победителю стала возможность запустить авторское ТВ-шоу на канале "Россия".

Проект был организован по поручению президента Владимира Путина Минпросвещения и "Россией" при поддержке соцсети Вконтакте. До финала добрались семеро учителей, представивших авторские уроки.

На первое место Кашежева вывел урок о трех законах Ньютона в форме стендапа.

"Это зрелищное шоу, уверен, - только начало большого пути, на котором мы повстречаем ярких, отзывчивых, эрудированных, талантливых учителей, которые творчески подходят к каждому уроку и становятся примером для детей", - сказал министр Сергей Кравцов.

"Россия" уже начала подготовку авторского шоу Аслана Кашежева.