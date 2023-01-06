Греция готовит морской конфликт с Турцией

6 янв. 16:28

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис, выступая на Гавдосе (остров к югу от Крита), заявил сегодня, что Афины не согласны на просьбу Турции не расширять территориальные воды у турецкого побережья до 12 миль.

"Мы находимся в самой южной точке Европы, в Ливийском море. Здесь развевается греческий флаг в Средиземном море, месте, которое должно стать местом мирного сосуществования для всех средиземноморских стран. Я хочу повторить здесь, из Гавдоса, что Греция не принимает предложения о том, как осуществлять свой суверенитет и свои суверенные права", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что Анкара неоднократно подчеркивала, что расширение территориальных вод Греции до 12 миль у турецкого побережья де-юре заблокирует республике выход в Средиземное море, она окажется запертой в своих территориальных водах. В связи с этим намерение Греции исполнить это решение в Турции трактуют как casus belli – повод для войны.

В то же время Мицотакис отметил, что Греция готова договариваться по всем вопросам мирным путем. "Я призываю здесь, из Гавдоса, все соседние государства Греции, и конкретно имею в виду Ливию, прийти к плодотворным и содержательным переговорам с нашей родиной, чтобы мы могли разграничить исключительные экономические зоны с нашими географическими соседями", - сообщил премьер-министр Греции.

Данному заявлению противоречит активная милитаризация Грецией островов у побережья Турции, которые входят в демилитаризованную зону, а также воинственные заявления греческих военачальников.