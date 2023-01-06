Илия II пожелал Саакашвили Божьей помощи в "познании истинно другой реальности"

6 янв. 16:15

В грузинских соцсетях было опубликовано письмо Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, написанное Михаилу Саакашвили, с пожеланиями здоровья и поздравлениями с праздниками.

"Господин Михаил, сердечно благодарю вас за поздравление с днем интронизации. Я тоже вас поздравляю с днем рождения, с наступающим Рождеством и Новым годом. Желаю вам здоровья, бодрости и, в первую очередь, Божьей помощи в укреплении ваших духовных сил и познании истинно другой реальности", - приводит это письмо Спутник-Грузия.

Таким образом, письмо было написано еще в прошлом году, однако получило огласку только теперь.

Напомним, что по данным американских медиков, обследовавших Михаила Саакашвили в клинике "Вивамеди", у экс-президента Грузии прогрессирующая деменция.