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Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан совместно построят Камбаратинскую ГЭС-1

Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан совместно построят Камбаратинскую ГЭС-1

Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан совместно построят Камбаратинскую ГЭС-1, соответствующее соглашение подписали главы Минэнерго трех республик.

"6 января в Бишкеке министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков, министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев и министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по реализации проекта строительство Камбаратинской ГЭС-1", - информирует в пятницу пресс-служба Минэнерго Казахстана.

Стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги.

Камбаратинская ГЭС-1 станет крупнейшей электростанцией в Кыргызстане, она позволит обеспечивать энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона, отмечается в сообщении.

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