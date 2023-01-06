6 янв. 15:52

Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан совместно построят Камбаратинскую ГЭС-1, соответствующее соглашение подписали главы Минэнерго трех республик.

"6 января в Бишкеке министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков, министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев и министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по реализации проекта строительство Камбаратинской ГЭС-1", - информирует в пятницу пресс-служба Минэнерго Казахстана.

Стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги.

Камбаратинская ГЭС-1 станет крупнейшей электростанцией в Кыргызстане, она позволит обеспечивать энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона, отмечается в сообщении.