Азербайджан стал лидером Южного Кавказа в рейтинге военной мощи

6 янв. 15:45

Портал Global Firepower представил ежегодный рейтинг стран по военной мощи, Азербайджан занял 57 место среди 145 стран и стал лидером среди стран Южного Кавказа.

С прошлом года Азербайджан поднялся на шесть позиций. При этом Грузия в рейтинге 2023 года занимает 85-е место, Армения - 94-е.

В пятерку стран с самыми сильными армиями мира вошли США, Россия, Китай, Индия и Великобритания. Седьмое место занимает Пакистан, 11 место - Турция. Во вторую десятку также вошли Египет, Украина, Иран, Израиль. Ирак расположился на 45 месте, Узбекистан - на 62, Казахстан - на 63, Сирия - на 64 месте.

Портал Global Firepower проводит свою оценку 140 армий мира с 2006 года. При составлении рейтинга учитываются около 60 факторов, среди них количественные показатели и мощь авиации, бронетехники, военно-морских сил, наличие у страны природных ресурсов, рабочей силы, транспортных и логистических возможностей, учитываются показатели экономики и многое другое.