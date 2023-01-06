Ключевая ставка в России может опуститься до 6,5%

6 янв. 15:04

В этом году ключевая ставка может быть снижена до 6,5%, считает председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я допускаю, что Центробанк, анализируя ситуацию, может даже начать снижать ключевую ставку, постепенно это будет делать, резких движений уже не будет, как в этом году. Ну, допускаю в феврале 7,25%, потом, в зависимости от ситуации, 7%, ну, и один из прогнозов - 6,5% в следующем году - вполне реальная цифра по ключевой ставке", - заявил Аксаков.

По его словам, снижение ставки позволит гражданам брать кредиты под меньший процент.

Сейчас ключевая ставка установлена Центробанком на уровне 7,5% годовых.