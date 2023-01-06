РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ключевая ставка в России может опуститься до 6,5%

Ключевая ставка в России может опуститься до 6,5%

В этом году ключевая ставка может быть снижена до 6,5%, считает председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я допускаю, что Центробанк, анализируя ситуацию, может даже начать снижать ключевую ставку, постепенно это будет делать, резких движений уже не будет, как в этом году. Ну, допускаю в феврале 7,25%, потом, в зависимости от ситуации, 7%, ну, и один из прогнозов - 6,5% в следующем году - вполне реальная цифра по ключевой ставке", - заявил Аксаков.

По его словам, снижение ставки позволит гражданам брать кредиты под меньший процент.

Сейчас ключевая ставка установлена Центробанком на уровне 7,5% годовых.

525 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version