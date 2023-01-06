"Зимние красоты Азербайджана" представили на выставке в Баку

6 янв. 14:50

Фотовыставка "Зимние красоты Азербайджана" открылась в Бакинском доме фотографии.

Выставка будет проходить в рамках фестиваля "Волшебная крепость" до 12 января, вход свободный.

В экспозицию вошли более 30 работ, среди них фотографии Айдына Мехтиева, Эмиля Гази, Надежды Джавадовой, Вадима Мансурова, Илькина Кенгерли, Рустама Гасымова, Натальи Гарахановой, Рустама Гусейнова, Вагифа Мугаллы, Арифа Гулузаде, Максима Скупов, Джошгуна Сулейманова.

В Азербайджане сосуществуют 9 из 11 климатических зон, и зима в республике может быть очень разной. Публика увидит заснеженную Шушу и крепость Чырах-гала, скованный льдом водопад у Туфандага и другие фотографии, отражающие красоту и разнообразие природы разных уголков Азербайджана.