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Росавтодор назвал сроки восстановления Крымского моста

Росавтодор назвал сроки восстановления Крымского моста

Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста будут установлены в январе, еще два - в феврале. Автодорожная часть моста будет полностью восстановлена в марте, говорится в сообщении Росавтодора.

"Надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения автотранспорта. В следующем месяце заменят еще два поврежденных пролета", - сообщили в Росавтодоре.

Восстановительные работы не влияют на движение автотранспорта, отмечается в сообщении.

"Работы на Крымском мосту идут круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте этого года", - добавили в Росавтодоре.

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