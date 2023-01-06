Росавтодор назвал сроки восстановления Крымского моста

6 янв. 14:28

Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста будут установлены в январе, еще два - в феврале. Автодорожная часть моста будет полностью восстановлена в марте, говорится в сообщении Росавтодора.

"Надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения автотранспорта. В следующем месяце заменят еще два поврежденных пролета", - сообщили в Росавтодоре.

Восстановительные работы не влияют на движение автотранспорта, отмечается в сообщении.

"Работы на Крымском мосту идут круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте этого года", - добавили в Росавтодоре.