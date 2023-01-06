В горах Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение

6 янв. 14:14

Штормовое предупреждение, связанное с усилением ветра до 30 м/с действует в Кабардино-Балкарии до середины дня 7 января.

"По данным Росгидромета, с 11:30-13:30 и до конца суток 6 января, ночью и в первой половине дня 7 января в горных районах КБР местами ожидается очень сильный юго-восточный ветер до 30 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по республике.

Ветер такой силы считается ураганным. Жителей и гостей КБР просят соблюдать осторожность, находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Автомобили рекомендуется не парковать около деревьев и ветхих строений.