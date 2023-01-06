Каспийское нефтяное месторождение в Калмыкии перезапустят

6 янв. 13:52

В Калмыкии будет снова запущено в эксплуатацию Каспийское нефтяное месторождение в Лаганском районе, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Очир Джамбинов, пишет ТАСС.

Аукцион на право разведки и добычи углеводородов на Каспийском участке в Калмыкии назначен на 21 февраля.

"Каспийское нефтяное месторождение ранее было в разработке, его эксплуатационный фонд составляет 18 скважин. На месторождении есть пробуренные скважины, находящиеся в консервации. В связи с чем имеется возможность запустить его в эксплуатацию и начать добывать нефть в кратчайшие сроки", - отметил министр.

Доразведка Каспийского месторождения, открытого в 1960 году, оценивается как перспективная. Текущие геологические запасы нефти составляют около 14 млн тонн.

На сегодняшний день в Калмыкии разведано от 2 до 8% запасов углеводородов.