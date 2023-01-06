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Турецкая оппозиция выдвинет одного кандидата в президенты

Турецкая оппозиция выдвинет одного кандидата в президенты

На президентских выборах в Турции оппозиция будет представлена единым кандидатом, сообщил в пятницу лидер Партии будущего, входящей в оппозиционный блок шести партий, бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу.

"У нас есть однозначная договоренность по выдвижению единого кандидата. У нас будет один кандидат в президенты", - заявил он в эфире телеканала Halk TV, не назвав имя кандидата.

Кандидатом от правящей партии является действующий президент Турции Эрдоган. Оппозиция намерена выдвинуть кандидата после назначения даты выборов.

Ранее планировалось, что выборы пройдут 18 июня 2023 года, в четверг Эрдоган не исключил, что выборы могут быть перенесены на более ранний срок.

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