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Стало известно, когда завершится акция экоактивистов на Лачинской дороге

Стало известно, когда завершится акция экоактивистов на Лачинской дороге

Мирная акция на дороге Ханкенди-Лачин будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат, заявил в пятницу начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.

"Участники акции требуют предоставления условий для проведения мониторинга на данной территории. Я думаю, акция будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат", - сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Напомним, акция экоактивистов продолжается на Лачинской дороге 26-й день. Участники акции не мешают проезду автомобилей. Этим утром по дороге из Лачина в направлении Ханкенди беспрепятственно проехал один легковой автомобиль и семь автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам. Теперь семи машин снабжения миротворцев беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачина.

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