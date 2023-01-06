Стало известно, когда завершится акция экоактивистов на Лачинской дороге

6 янв. 13:27

Мирная акция на дороге Ханкенди-Лачин будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат, заявил в пятницу начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.

"Участники акции требуют предоставления условий для проведения мониторинга на данной территории. Я думаю, акция будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат", - сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Напомним, акция экоактивистов продолжается на Лачинской дороге 26-й день. Участники акции не мешают проезду автомобилей. Этим утром по дороге из Лачина в направлении Ханкенди беспрепятственно проехал один легковой автомобиль и семь автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам. Теперь семи машин снабжения миротворцев беспрепятственно проехали из Ханкенди в направлении Лачина.