Азербайджанские пограничники пресекли ввоз наркотиков через границу с Ираном

6 янв. 13:09

На погранзаставе "Горадиз" ГПС за сутки пресекли несколько попыток контрабанды из Ирана в Азербайджан наркотических средств, сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана.

Нарушение государственной границы из Ирана в направлении Азербайджана двумя неизвестными было обнаружено погранзаставой в 09:53 5 января. Нарушителей границы заметили вблизи села Биринджи Шахсевен Бейлаганского района. Злоумышленники не отреагировали на команду пограничного наряда "Остановиться" и предупредительный огонь в воздух, им удалось скрыться на территории Ирана.

Пограничный обыск и оперативные мероприятия, проведенные с помощью БПЛА, позволили обнаружить и изъять два свертка марихуаны общим весом 43,2 кг.

В тот же день пограничники пресекли еще одну попытку ввоза наркотиков. В 20:20 на служебной территории пограничной заставы вблизи села Биринджи Махмудлу Физулинского района были обнаружены нарушители границы - двое неизвестных из Ирана двигались в направлении Азербайджана. Они также проигнорировали команду "Остановиться" и предупредительный огонь в воздух, и попытались скрыться. Пограничный наряд, действуя в соответствии с инструкцией, открыл огонь, нарушитель был ранен в ногу. Ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в Центральную районную больницу Физулинского района. Поисковые мероприятия помогли обнаружить и задержать другого нарушителя, он прятался в камышах с грузом наркотиков. В ходе досмотра у нарушителя изъято 6,4 кг марихуаны, тысяча таблеток с психотропным эффектом, свертки метамфетамина и один нож. Расследование показало, что задержанные являются жителями иранского города Парсабад.

Третий инцидент произошел в 00:15 6 января. На территории службы погранзаставы, расположенной вблизи села Имамвердили Бейлаганского района, была задержана жительница города Баку Гасанова Солмаз Саледдин гызы 1992 года рождения, у нее был найден сверток с различными наркотическими средствами общим весом 15,1 кг.