Госдеп США переименовал Турцию в официальных документах

6 янв. 12:38

В Госдепартаменте США удовлетворили официальный запрос Турции на изменение в официальных документах названия республики.

Теперь в официальных документах Госдепа вместо традиционного для английского языка названия Turkey будет использовать слово Türkiye ("Тюркие") - так название страны произносится по-турецки.

"Я могу подтвердить, что турецкое посольство запросило, чтобы мы использовали это написание в наших официальных документах", - сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он добавил, что изменение было одобрено уполномоченным органом федерального правительства США, отвечающим за стандартизацию написания географических названий. "Оно [решение] было окончательно одобрено сегодня утром и реализовано на практике сегодня утром", - подтвердил Прайс.

По его словам, Госдеп США будет использовать новое написание названия республики в большинстве случаев в официальном дипломатическом контексте и при двусторонней коммуникации, в том числе в сообщениях для общественности. "Однако обычное название тоже может использоваться, если это способствует лучшему пониманию среди широкой общественности", - заметил Прайс.

Напомним, в июне 2022 года ООН удовлетворила аналогичный официальный запрос Турции на изменение во всех официальных документах на иностранных языках названия республики.