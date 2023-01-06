Коронавирус диагностирован у 3 439 россиян

6 янв. 12:19

В России за минувшие сутки выявили 3 439 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 156, в Санкт-Петербурге - 387, в Подмосковье - 97. В Краснодарском крае - 22, в Ставропольском крае - 12, в Крыму - 3, в Дагестане - 1, в Кабардино-Балкарии - 3, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 4, в Северной Осетии - 2, в Ингушетии - 0.

Общее число инфицированных в России достигло 21 820 552.

Госпитализированы за сутки 673 человека. Выздоровели за сутки 4 685 человек, с начала пандемии - 21 237 402.

Умерло за сутки 41 человек, за все время - 393 986.