Режим "открытого неба" в Казахстане продлен до конца 2027 года

6 янв. 11:55

В Казахстане до конца 2027 года продлен режим "открытого неба" в 13 аэропортах.

"Во исполнение поручений президента Казахстана по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики был продлен режим "открытого неба" до конца 2027 года», - сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Уточняется, что режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха" на маршрутах, где не оперируют казахстанские авиакомпании.

Пятая степень "свободы воздуха" подразумевает полеты иностранных авиакомпаний через города Казахстана в города третьих стран.

Режим "открытого неба" действует в международных аэропортах городов Астана, Алма-Ата, Тараз, Шымкент, Актау, Семей, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау, Туркестан и Актобе с ноября 2019 года.