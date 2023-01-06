Турция стала самым популярным туристическим направлением для узбекистанцев

6 янв. 11:36

Согласно данным Агентства статистики при Президенте Узбекистана, в 2022 году главным туристическим направлением стала Турция.

За год страну посетили свыше 220 тыс граждан Узбекистана, при это всего за границей отдохнули 619,1 тыс узбекистанцев. Таким образом. Турцию выбрал каждый третий гражданин. В топ-5 туристических направлений из Узбекистана по итогам года вошли также ОАЭ - 99 тыс поездок, Саудовская Аравия - 55 тыс, Египет - 31,7 тыс, Кувейт - 14,3 тыс. Также узбекистанцы отдохнули в Южной Корее, США, Грузии, Индии и Германии, пишет Nun.uz.