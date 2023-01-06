В Казахстане из снежного плена спасены 12 россиян

6 янв. 11:25

В Восточно-Казахстанской области спасатели эвакуировали 12 россиян, попавших в снежный занос, сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС ВКО) Казахстана.

Непогода застала россиян на автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ. "На помощь к ним прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высокопроходимом автомобиле "ТРЭКОЛ", который пробился до места", - отметили в департаменте.

Спасенные россияне, среди которых двое детей, были размещены в гостинице города Шемонаиха. Местные власти организовали для них питание и обогрев.

В Восточно-Казахстанской области из-за непогоды действует штормовое предупреждение, закрытыми остаются 15 автодорог.