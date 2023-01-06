Китай и Туркменистан повысили отношения до всеобъемлющего стратегического партнерства

6 янв. 11:15

Уровень отношений между Китаем и Туркменистаном повышен до всеобъемлющего стратегического партнерства, об этом в пятницу сообщили председатель КНР Си Цзиньпин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

По данным Центрального телевидения Китая, решение было принято в ходе переговоров двух лидеров, которые состоялись в Доме народных собраний (парламент) в Пекине. Китайско-туркменские отношения повышены до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, следует из заявления Си Цзиньпина и Сердара Бердымухамедова.

Президент Туркменистана отправился в Китай по приглашению председателя КНР накануне с двухдневным визитом. Этот визит стал первым в расписании Бердымухамедова в 2023 году.