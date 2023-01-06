Москва пережила самую холодную ночь с начала зимы

6 янв. 10:40

Ночью на 6 января в Москве температура воздуха опустилась до минус 22,6 градуса, таких холодных ночей этой зимой еще не случалось, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Самая холодная ночь с начала зимы пришла в столицу. Минимальная температура воздуха в Москве, на базовой метеостанции города, ВДНХ, к 7 часам утра составила минус 22,6 градусов", - написал он.

По области ночь была еще морознее, холоднее всего было в Талдоме - 26,1 градуса мороза.

Ранее сообщалось, что на Рождество в Москве ожидаются 30-градусные морозы.