Экоактивисты 26-й день продолжают мирную акцию на дороге Ханкенди-Лачин

6 янв. 10:21

На Лачинской дороге 26-й день продолжается мирная акция азербайджанских экоактивистов.

Участники акции держат в руках плакаты и скандируют лозунги в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана.

Акция проходит в зоне временной дислокации российских миротворцев. Она не мешает проезду по Лачинской дороге автомобилей - в пятницу по дороге из Лачина в направлении Ханкенди беспрепятственно проехал один легковой автомобиль и семь автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.