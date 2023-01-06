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Экоактивисты 26-й день продолжают мирную акцию на дороге Ханкенди-Лачин

Экоактивисты 26-й день продолжают мирную акцию на дороге Ханкенди-Лачин
Экоактивисты 26-й день продолжают мирную акцию на дороге Ханкенди-Лачин
Экоактивисты 26-й день продолжают мирную акцию на дороге Ханкенди-Лачин

На Лачинской дороге 26-й день продолжается мирная акция азербайджанских экоактивистов.

Участники акции держат в руках плакаты и скандируют лозунги в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана.

Акция проходит в зоне временной дислокации российских миротворцев. Она не мешает проезду по Лачинской дороге автомобилей - в пятницу по дороге из Лачина в направлении Ханкенди беспрепятственно проехал один легковой автомобиль и семь автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

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