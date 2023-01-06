Экс-премьера Дагестана насмерть сбили на пешеходном переходе

6 янв. 10:06

В Махачкале в результате наезда автомобиля погиб бывший председатель правительства Дагестана Магомед Абдуллаев.

По данным МВД Дагестана, ДТП произошло на улице М. Гаджиева в Махачкале. Автомобиль "ВАЗ-21214" (Нива) на пешеходном переходе сбил 61-летнего мужчину. "Мужчина был доставлен в больницу с различными телесными повреждениями. В последующем он скончался. Им оказался бывший председатель правительства Дагестана Магомед Абдуллаев", - сообщает пресс-служба ведомства.

Водителем, совершившим наезд, оказался 55-летний житель Кизилюрта.

Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего решается.

Магомед Абдуллаев был главой кабмина Дагестана с февраля 2010 года по январь 2013 года.