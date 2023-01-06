Азия не спасет глобальную экономику в 2023 году 

Сейчас все с надеждой смотрят на Азию в поисках решений выхода из экономического кризиса, вспоминая 2008 год, когда Китай вытянул мировую экономику из пропасти.

Однако, по мнению экспертов Asia Times, несмотря на резкий разворот китайского правительства в отношении своей противоковидной политики, не стоит ожидать, что Китай или Азия смогут спасти мир от стремительного спада. Ситуация сейчас отличается от той, что была в 2008 году. Тогда глобальный финансовый кризис начался с волны дефолтов среди самых ненадежных заемщиков на американском рынке жилья, в частности в секторе субстандартного ипотечного кредитования, который быстро распространился на весь мир по финансовым каналам.

Китаю удалось смягчить последствия финансового шока и коллапса западных экономик благодаря масштабной программе финансирования, которая составила 30% от ВВП (на его фоне западные антиковидные стимулы кажутся незначительными).

Потенциальная помощь для глобальной экономики со стороны Азии может прийти не со стороны фискальных и кредитных стимулов, но в виде отказа Китая от своей политики нулевого ковида, которая задерживала рост страны в 2022 году, как и первая волна эпидемии в 2020-2021 годах.

За счет стремительного открытия экономики, происходящего в данный момент в Китае, рост ВВП увеличится вдвое по сравнению с 2022 годом, а его влияние на остальной мир окажется положительным, тем не менее ограниченным.

И для этого есть причины. Во-первых, внешние условия для Китая гораздо хуже, чем во время открытия после первой волны коронавируса в 2021 году. Тогда среди западных экономик наблюдался огромный отложенный спрос, а их денежно-кредитная политика оставалась гибкой.

Теперь и США, и Европа неизбежно движутся к рецессии (по крайней мере, технической), а ключевые ставки остаются на рекордно высоком уровне для борьбы с беспрецедентной инфляцией, невиданной в последние несколько десятилетий.

Более того, у многих регионов мира серьезные проблемы с выплатой долгов, для обслуживания которых процентные ставки должны быть еще выше.

Помимо экспортной слабости и ухудшения глобального финансового цикла на восстановление потребительской уверенности в Китае потребуется время, особенно учитывая высокий уровень безработицы среди молодежи и слабый рост располагаемых доходов.

Китай слишком резко изменил свою политику в отношении коронавируса, в связи с чем жителям страны понадобится время на принятие решений о покупках, особенно услуг и товаров длительного пользования, не говоря уже о жилье.

Фискальное пространство Китая сейчас гораздо меньше, чем в 2008 году из-за роста государственного долга. Что касается денежно-кредитной политики, то здесь возможность снизить ключевые ставки ограничена очень жесткой позицией Федеральной резервной системы США и высокими ставками в целом по миру.

Скорее всего, китайская поддержка глобальной экономики окажется куда более ограниченной, чем можно было ожидать, учитывая быстрое открытие после жесткой политики нулевого ковида.

Южная и Юго-Восточная Азия

Для Азии 2023 год будет сложнее, чем 2022-й, который в целом был неплохим для большинства стран Юго-Восточной Азии, не говоря уже об Индии, благодаря эффекту низкой базы после сильной волны коронавируса в 2021 году и открытию азиатских экономик после отмены коронавирусных ограничений.

Ни один из этих факторов не актуален для 2023 года. В свою очередь ключевые ставки будут выше, поскольку азиатские ЦБ следуют тенденции ФРС, хотя и в гораздо более мягкой форме.

Та инфляция, которую в 2022 году удалось нивелировать за счет субсидий на энергию и продукты питания, может вернуться в 2023 году, но азиатские экономики уже не смогут позволить себе масштабную финансовую помощь.

Среди позитивных моментов - иностранные инвестиции, которые будут продолжать поступать в Юго-Восточную Азию и Индию в 2023 году, поскольку цепочки поставок все еще меняются, даже несмотря на открытие Китая. Однако объемы финансирования, вероятно, будут более умеренными.

В целом, экономики Юго-Восточной Азии, а также Индии, ожидает спад в 2023 году, который затмит глобальный положительный эффект от открытия Китая после отказа от политики нулевого ковида.