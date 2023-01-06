Эмиратская нефтяная компания спонсирует сокращение глобальных выбросов

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) выделила 15 миллиардов долларов в рамках новой стратегии, направленной на ускорение сокращения глобальных выбросов, пишет Arab News.

"ADNOC вложит значительные инвестиции в знаковые проекты в области чистой энергии, низкоуглеродных технологий, а также технологий декарбонизации", - заявил генеральный директор компании Султан Ахмед Аль-Джабер. Новая стратегия также будет включать первый в своем роде проект по улавливанию и хранению углерода.

К 2030 году государственная компания планирует расширить свои мощности в рамках улавливания углерода до пяти миллионов тонн в год. "Эта стратегическая многомиллиардная инициатива подчеркивает лидерство ADNOC как ведущего мирового поставщика низкоуглеродной энергии", - добавил Султан Ахмед Аль-Джабер.

В сентябре 2022 года ADNOC отправила первую в истории партию низкоуглеродистого аммиака из ОАЭ в Германию. "Это подчеркивает растущую роль ADNOC как надежного экспортера низкоуглеродного топлива, поскольку ОАЭ уделяют особое внимание возможностям промышленного роста в рамках энергетического перехода", - сказал Аль-Джабер.

ADNOC и Abu Dhabi National Energy Co. (TAQA) завершили сделку по строительству стратегического проекта для обеспечения электроэнергией и декарбонизации оффшорных производственных операций ADNOC стоимостью 3,5 миллиарда долларов.

Консорциум, в состав которого входят Korea Electric Power, Kyushu Electric Power Co. и Électricité de France, будет строить, владеть, эксплуатировать и передавать свою высоковольтную подводную сеть передачи постоянного тока в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Основанная в 1971 году, ADNOC заявляет о стремлении снизить интенсивность выбросов на 25% к 2030 году, а к 2050 году компания надеется достичь климатической нейтральности.