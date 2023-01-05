Грузия переходит на дизель Евро-5

5 янв. 21:58

С этого года в Грузию будет ввозиться исключительно дизельное топливо, соответствующее стандарту Евро-5, передает портал BM.ge.

Эта мера должна снизить уровень загрязнения окружающей среды, сообщила в четверг заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили.

"Для дизеля мы планируем с 2023 года установить стандарт Евро-5 и, конечно же, наряду с установлением стандарта, государство постоянно контролирует качество топлива", - сказала она.

Грузия планировала перейти на стандарт дизельного топлива Евро-5 еще в 2020 году, затем решение было отложено. Предположительно, Грузия сможет получать такое топливо из Азербайджана, где несколько лет велась модернизация нефтеперерабатывающего завода.