Россия переживет 2023 год без дефицита книг

5 янв. 23:32

В этом году Росси не грозит дефицит книг, несмотря на отказ некоторых западных правообладателей от сотрудничества с российскими издательствами и проблем с бумагой, связанных с санкциями, сообщил гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

"По западным правообладателям, с ними сложности есть: кто-то совсем отказался работать, кто-то продолжает, кто-то в ограниченном количестве работает. <...> Кто-то из издателей, кто в марте отказался [работать], сейчас готов продолжать работу", - рассказал он.

Капьев отметил, что издательство сейчас много работает с Турцией, Китаем, с Южной Кореей, Японией. "Поэтому я надеюсь, что дефицита книг не будет», - заявил он во время прямого эфира в своем Telegram-канале.

Проблемы, связанные с бумагой и типографским оборудованием, возникшие из-за санкций остаются, но с ними получается справляться. "Отрасль крайне гибкая, крайне устойчивая. Никто руки не опустил. Боремся и стремимся развиваться, несмотря на все сложности", - подчеркнул Капьев.