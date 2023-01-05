Рождественские морозы в Москве достигнут 30 градусов

5 янв. 21:44

Рождественская ночь в столичном регионе обещает быть морозной, ожидается минус 25-30 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Уже в пятницу в Центральной России ударят аномальные холода. В ближайшие часы инициатива надолго, на неделю, перейдет к скандинавскому антициклону, благодаря которому осадки прекратятся, облака рассеются, а северная тяга ветров обеспечит приток первой порции арктической стужи с температурным фоном на 10-12 градусов ниже положенной в середине зимы климатической нормы", - рассказал он.

В ночь на пятницу в Москве похолодает до 20-25 градусов мороза, днем будет солнечно и около 17-22 мороза.

"В Рождественскую ночь, в условиях ясного неба, морозы окрепнут до минус 25 - минус 30, в дневные часы сохранится солнечная погода, и по-прежнему очень холодно, минус 16 - минус 21", - предупреждает синоптик.

Такая же погода сохранится в регионе в воскресенье и понедельник. Морозы такой силы случаются в столичном регионе на Рождество не чаще чем раз в 12 лет, отметил Тишковец. При этом рекордный мороз на 7 января был зафиксирован в 1891 году и составил минус 34,8.