Женщинам в Саудовской Аравии разрешили совершать хадж без сопровождения родственника-мужчины

5 янв. 21:26

В этом году женщины Саудовской Аравии впервые смогут подать заявку на совершение хаджа без обязательного сопровождающего махрама - близкого родственника-мужчины.

Согласно публикации на официальном сайте саудовского министерства по делам хаджа и умры (малого паломничества), сделанной в четверг, открылась ранняя регистрация желающих совершить хадж в нынешнем сезоне. Саудовские женщины и мусульманки, имеющие вид на жительство в королевстве, в этом году по собственному усмотрению в электронную анкету добавляют сведения о сопровождающем или махраме. На сайте ведомства указано, что добавление саудовской мусульманкой этих лиц "избирательно". и оставляется на усмотрение самой женщины, заполняющей анкету.

Властями Саудовской Аравии было принято решение "не требовать присутствия махрама для женщин, совершающих хадж в этом году", пояснил замминистра по делам хаджа и умры Абдель Фаттах Машат. При этом мусульманка без сопровождающего должна совершать паломничество "в составе группы женщин", добавил он.