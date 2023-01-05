На Эльбрусе погиб лыжник

5 янв. 21:10

При спуске с горы Эльбрус погиб лыжник, он не смог разъехаться с другим туристом.

Несчастный случай произошел 5 января. Мужчина 1979 года рождения, нарушив требования к скоростному спуску строго по обозначенным трассам, выехал за ограждения. Набрав значительную скорость, он не смог разъехаться с другим лыжником, предположительно отдыхавшим вне трассы. В результате мужчина получил травмы, повлекшие смерть. Второй лыжник был госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Проводится доследственная проверка по факту гибели лыжника на спуске с горы Эльбрус, сообщается в четверг в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего.