Израиль начал строить стену на границе с сектором Газа

5 янв. 20:53

Власти Израиля решили возвести бетонное заграждение на границе с сектором Газа, оно должно укрепить безопасность ближайших к анклаву городов, сообщает в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля.

Накануне состоялась церемония закладки первого камня в основание будущей стены. Участие в ней приняли представители руководства армии страны, министерства обороны и местных властей.

Бетонная стена длиной 4,6 км расположится вдоль двух автомобильных шоссе, проходящих в непосредственной близости от границы с палестинским анклавом. Также в районе строительства стены для удобства местных жителей планируется проложить велосипедные дорожки.

Данный проект получил название "Безопасная дорога", полномасштабное строительство намечено ближайшие месяцы. Ожидается, что стена будет готова летом 2023 года.

"Цель "Безопасной дороги" - сделать так, чтобы весь трафик [в этом районе] был защищен от угроз из сектора Газа как в обычных, так и в кризисных ситуациях", - заявил командир дивизии "Газа" израильской армии подполковник Ави Розенфельд.