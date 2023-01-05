Азербайджан подал второй иск против Армении в Международный суд

5 янв. 20:39

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщает, что в Международный суд подан второй иск против Армении.

Новый иск, согласно сообщению МИД страны, подан в ответ на целенаправленное нарушение Арменией прав человека в отношении азербайджанцев. Второй иск в Международный суд подан азербайджанской стороны с целью принятия срочных мер в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD). В заявлении ведомства отмечается, что Армения продолжает нарушать положения трехстороннего заявления. "В частности, имеются новые доказательства установки Арменией, начиная с 2021 года мин на территории Азербайджана, мин-ловушек в домах. Это препятствует возвращению в свои дома вынужденных переселенцев, которые были изгнаны с родных земель 30 лет назад в результате армянской оккупации. Армянская сторона, грубо нарушив положения трехстороннего заявления, продолжила военные провокации, и с августа 2022 года в Азербайджане было обнаружено более 2 700 мин армянского производства 2021 года", - говорится в сообщении.

Указывается на наличие доказательств того, что мины были установлены Арменией в период после подписания трехстороннего заявления о прекращении всех военных действий, выводе своих сил с территории Азербайджана и согласии на возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории. "Более половины указанных мин были обнаружены на гражданских территориях. Кроме того, для перевозки этих мин и другого оружия Армения открыто использует Лачинскую дорогу, предназначенную исключительно для гуманитарных целей", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

"Установление мин не только создает угрозу жизни мирных гражданских лиц, но и является провокацией, ставя под угрозу подписание мирного соглашения, достижению которого Азербайджан по-прежнему привержен", - отмечается в заявлении.

В ведомстве напомнили, что три недели назад в результате взрыва мины в Кельбаджарском районе ранения получили 7 азербайджанцев, в том числе 4 гражданских лица, участвовавших в восстановительных работах, один человек погиб.

"Азербайджан обратился в Международный суд с целью принятия Арменией незамедлительных шагов, необходимых для оперативного, безопасного и эффективного разминирования районов, прекращения загрязнения ею гражданских территорий минами и другими взрывчатыми веществами и использования Лачинской дороги в этих целях", - информирует МИД республики.

В сообщении подчеркивается, что азербайджанская сторона продолжит усилия по привлечению Армении к ответственности за нарушение прав человека.