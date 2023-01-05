Снегопады и ливни ожидаются в Сочи 6 и 7 января

5 янв. 20:26

Синоптики рассказали о погоде в Сочи 6 и 7 января. Объявлено штормовое предупреждение.

В горах Сочи в ближайшие дни ожидается очень сильный снег. МЧС предупреждает о лавиноопасности в горах выше 1000-1500 метров над уровнем моря.

На курорте «Красная поляна» из-за обильного снегопада предварительно 6 января в 13.00 закроют зону «Цирк – 2».

На побережье прогнозируются ливни с грозами, усиление ветра до 22 м/с. Уровень воды в реках может подняться до неблагоприятных отметок.

Аналогичная погода ожидается в Северском, Абинском районах и Туапсинском районах, в Горячем Ключе и Геленджике.