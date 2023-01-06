Лев напал на дрессировщика в Сочи 

6 янв. 2:29

Во время циркового представления в Сочи лев совершил нападение на дрессировщика, сообщил в своем Telegram-канале пострадавший Алексей Макаренко.

Отмечается, что два льва сцепились на арене. Дрессировщикам удалось урегулировать ситуацию, но в это время еще один лев сзади напал на Алексея. Отбить его у животного смогла жена и коллега дрессировщика. Позже Алексей рассказал, после происшествия он отработал еще два спектакля, в которых принимал участие и напавший на него лев.

"Огромная Благодарность моей второй половинке Ольге Борисовой, она спасла мою жизнь", - написал артист.