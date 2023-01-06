Студентам Северной Осетии организуют практику в ведущей российской оловодобывающей компанией 

6 янв. 5:17

Студенты Северо-Кавказского горно-металлургического института в Северной Осетии пройдут оплачиваемую практику в российской оловодобывающей компании "Русолово". Об этом сообщил ректор вуза Игорь Алексеев.

"Нашим студентам представилась возможность проходить оплачиваемую практику на предприятиях одной из ведущих российских оловодобывающих компаний "Русолово"", - цитирует его ТАСС.

Ректор отметил, что это стало возможным благодаря соглашению, которое вуз заключил с компанией.

Алексеев также поведал, что будет рассмотрен проект, в рамках которого "Русолово" будет поддерживать студентов профильных специальностей с последующим гарантированным трудоустройством на своих предприятиях.

Кроме того, Северо-Кавказский горно-металлургический институт и "Русолово" договорились о реализации совместных образовательных и научно-исследовательских проектов, сотрудничестве по вопросам подготовки кадров и повышении квалификации сотрудников компании.