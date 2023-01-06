В Краснодарском крае на обновление общественных пространств потратили 300 млн рублей

6 янв. 8:35

В прошлом году в Краснодарском крае на обновление общественных территорий направили 300 млн рублей в рамках программы «Инициативного бюджетирования», об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что проект «Инициативного бюджетирования», наряду с краевыми программами и нацпроектом «Жилье и городская среда», позволяет благоустроить десятки общественных площадок во всех городах и районах края.

«Важно, что жители сами предлагают к обновлению общественные территории, и год от года эта программа получает все больший отклик. В 2022 году в отборе инициатив приняло участие 850 тысяч человек. Они выбрали 86 проектов, ставших победителями. На их реализацию мы направили 300 миллионов рублей», – сообщил Кондратьев.

В Отрадненском районе реализовали за год 8 проектов, в Успенском и Крымском - по 4, в остальных районах - по одному.

Всего на конкурс было подано 389 заявок.