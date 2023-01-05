США ввели санкции против двух турецких компаний из-за связи с ИГИЛ

5 янв. 20:11

Власти США ввели санкции против двух компаний и четырех физических лиц в Турции из-за их связей с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ.

Санкции касаются "важнейших узлов финансовой сети по поддержке ИГ", которые позволяли террористам "осуществлять вербовку", переводить средства в Ирак и Сирию, а также из этих стран, следует из заявлений Минфина и Госдепа США.

Под санкции попал живущий в Турции гражданин Ирака Брукан аль-Хатуни и трое связанных с ним лиц, а также компании Wadi Alrrafidayn и Sham Express. По данным США, Wadi Alrrafidayn находится под контролем аль-Хатуни, а Sham Express переводила средства для ИГИЛ.

Отмечается, что власти Турции вводят аналогичные меры против указанных лиц и компаний.