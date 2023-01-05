В Узбекистане ощутили землетрясение, случившееся в Афганистане

5 янв. 19:51

В четверг в Афганистане случилось землетрясение, отголоски которого ощущались почти во всех регионах Узбекистана.

Землетрясение было зафиксировано 5 января в 19:25, расстояние от эпицентра до Ташкента – 562 км в юго-восточном направлении. Магнитуда составила 6, глубина 235 км.

В Узбекистане сила подземных толчков достигала 3-4 баллов. В Сурхандарьинской, Ферганской, Самаркандской, Сырдарьинской областях отмечены толчки силой 4 балла. В Ташкентской, Андижанской, Кашкадарьинской, Бухарской, Навоийской и Наманганской областях, а также в Ташкенте - 3-4 балла. В Хорезмской области и Каракалпакстане сила подземных толчков составила 3 балла.