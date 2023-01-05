Первая рабочая неделя года в Москве будет аномально морозной

5 янв. 18:48

Сильные морозы, пришедшие в Москву 5 января, будут отступать постепенно, рабочая неделя начнется с 13-градусных морозов в дневные часы, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Ближайшие дни в столичном регионе будут аномально холодными. "К середине первой рабочей недели показания термометров ночью повысятся до минус 13 - минус 18, днем до минус 8 - минус 13, но в свое климатическое русло температурный фон вернется только к следующим выходным", - рассказал синоптик.