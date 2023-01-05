В Дагестане задержали бандитов, похитивших бизнесмена 31 декабря

5 янв. 18:32

Правоохранители в Дагестане задержали шестерых похитителей, планировавших получить 20 млн рублей выкупа за местного предпринимателя.

"Целью злоумышленников стал 40-летний местный предприниматель. В обмен на свободу похитители намеревались получить 20 миллионов рублей. Спецоперация была развернута под бой курантов, поскольку похищение состоялось в 20 часов 31 декабря", - сообщает пресс-служба регионального МВД.

В результате были задержаны 6 злоумышленников, подозреваемых в похищении человека с целью выкупа в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное организованной группой) и статье 163 УК РФ (Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).

Материалы дела переданы в СУ СК России по Дагестану.