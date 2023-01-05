Россия и Турция совместно обеспечат Африку мукой

5 янв. 18:15

Российское зерно будет перерабатываться на мукомольных предприятиях Турции и затем поставляться в бедные страны Африки, рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг на встрече с региональными представителями возглавляемой им Партии справедливости и развития.

"Утром у нас был подробный телефонный разговор с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы детально обсудили ситуацию. Он вновь сообщил о готовности поставлять бедным странам Африки зерно из России. Мы со своей стороны будем перерабатывать это зерно на своих предприятиях в муку и прилагать усилия для его направления в бедные африканские страны", - сообщил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган отмечал, что на страны Африки пришлось лишь 14% от общего объема зерна, вывезенного с Украины в рамках зерновой сделки.