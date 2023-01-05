Нетаньяху захотел гарантий вечности Израиля

5 янв. 18:05

В четверг состоялось первое заседание нового кабмина Израиля по вопросам безопасности. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху огласил задачу, стоящую перед правительством.

"Первое заседание военно-политического кабинета. Задача ясна: гарантировать вечность Израиля", - написал он в Twitter по итогам заседания.

Напомним, первое заседание нового кабмина Израиля состоялось 29 декабря, после того, как парламент страны проголосовал за доверие правительству, сформированному лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху.

Состав министерской комиссии по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) был утвержден 3 января. В него вошли министр обороны Йоав Галант, министр юстиции Ярив Левин, министры иностранных дел Эли Коэн и внутренних дел и здравоохранения Арье Дери, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава Минфина Бецалель Смотрич, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, главы Минтранса Мири Регев и Минэнерго Исраэль Кац, а также министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ави Дихтер.

Военно-политический кабинет Израиля действует внутри правительства, его решения обязательны к исполнению.