Зимние пляжи работают в Сочи для туристов

5 янв. 17:52

В новогодние праздники в Сочи работают 36 зимних пляжей, рассказал директор городского департамента курортов, туризма и потребсферы Кирилл Ярыш.

«На зимних пляжах созданы комфортные условия для отдыха, проведения досуга, занятий спортом. Пляжи неотделимы от основных прогулочных пешеходных маршрутов на набережных Сочи, составляющих единые зоны отдыха», - отметил он.

Оборудованные пляжи работают на Приморской набережной в Центральном районе, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское. Они обозначены специальным желтым флагом. Туристы могут посетить кафе, сделать фото на память в фотозонах, заняться спортом, а также посетить культурные мероприятия, уточнили в пресс-службе администрации курорта.