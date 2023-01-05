Столтенберг заявил о перманентном конфликте России с Западом

5 янв. 17:37

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ожидает улучшения отношений Запада с Россией после окончания конфликта на Украине, об этом он сказал в четверг на конференции в Норвегии.

По его мнению, даже по окончании конфликта, проблемы в отношениях НАТО с Россией сохранятся.

Генсек НАТО указал на необходимость констатации того, что "ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно". По его словам, Россия стремится "контролировать соседние страны". "Это ставит Россию в положение перманентного конфликта с Западом", - добавил Столтенберг.

Напомним, в 2023 году Столтенберг должен покинуть пост генсека НАТО.