Выборы президента Турции могут быть перенесены на весну

5 янв. 17:20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президентские и парламентские выборы в стране, запланированные на 18 июня, могут состояться раньше.

"Мы можем обновить дату выборов, перенеся их на более ранний срок", - заявил Эрдоган в четверг на встрече с региональными представителями возглавляемой им Партии справедливости и развития.

По его словам, возможный перенос выборов связан с "сезонными условиями". В партии Эрдогана предлагают провести выборы до начала сезона отпусков, студенческих каникул и экзаменов в вузах в июне, чтобы не допустить вероятного снижения явки.

Эрдоган не назвал конкретных сроков. По мнению турецких политологов, выборы могут быть перенесены на 30 апреля, 7 или 14 мая.