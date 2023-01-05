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Выборы президента Турции могут быть перенесены на весну

Выборы президента Турции могут быть перенесены на весну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президентские и парламентские выборы в стране, запланированные на 18 июня, могут состояться раньше.

"Мы можем обновить дату выборов, перенеся их на более ранний срок", - заявил Эрдоган в четверг на встрече с региональными представителями возглавляемой им Партии справедливости и развития.

По его словам, возможный перенос выборов связан с "сезонными условиями". В партии Эрдогана предлагают провести выборы до начала сезона отпусков, студенческих каникул и экзаменов в вузах в июне, чтобы не допустить вероятного снижения явки.

Эрдоган не назвал конкретных сроков. По мнению турецких политологов, выборы могут быть перенесены на 30 апреля, 7 или 14 мая.

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