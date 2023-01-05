Дизайнер Гюльнара Халилова представит в Осло орнаменты Карабаха

5 янв. 17:11

В Осло 7 января откроется выставка Northern Stories by CİZGİ («Северные истории с CİZGİ»), на которой будут представлены вышивки в виде орнаментов, традиционных для Норвегии и Карабаха.

Персональная выставка главы Центра национальной одежды Азербайджана, члена Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктора философии по искусствоведению, модельера-дизайнера Гюльнары Халиловой разместится в Центре культуры Deichman Bjorvika. Публика увидит шелковые платки и платья ручной работы с уникальными орнаментами.

Выставка организована Домом Азербайджана в Осло.

Ранее коллекции Халиловой были представлены на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Узбекистане, Болгарии и других странах.