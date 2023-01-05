В Грузии ужесточили техосмотр автомобилей

5 янв. 16:48

С января этого года в Грузии коэффициент выхлопов для автомобилей с бензиновым двигателем при плановом техосмотре не должен превышать 0,55%, ранее допустимым был коэффициент 0,6%, пишет ТАСС.

"С января 2023 года ужесточается норма выхлопов. Если до этого допустимое содержание окиси углерода было 0,6%, то с января оно стало 0,55%", - сообщил председатель Ассоциации органов инспектирования автомобилей Грузии Важа Иорданишвили на пресс-конференции в четверг.

Также на техосмотре будут обращать внимание на уровень шума, производимого глушителем. Кроме того, с февраля вводится плата за повторное прохождение техосмотра в размере 20 лари (более $7,4).