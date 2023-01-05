Эрдоган готов на личную встречу с Асадом ради мира в Сирии

5 янв. 16:39

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность проведения личной встречи с президентом Сирии Башаром Асадом по итогам переговоров министров иностранных дел.

В четверг на встрече с региональными представителями возглавляемой им Партии справедливости и развития Эрдоган напомнил, что в Москве состоялись переговоры глав Минобороны России, Турции и Сирии. "Предстоит встреча министров иностранных дел трех стран. Затем может состояться наша личная встреча ради обеспечения мира в Сирии", - заявил турецкий лидер.

Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может пройти в середине января в ОАЭ.