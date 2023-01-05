Каникулы в Узбекистане могут продлиться дольше из-за аномального холода

5 янв. 16:24

Продлить зимние каникулы в школах и вузах Узбекистана из-за аномального холода предложил экс-депутат Расул Кушербаев.

Синоптики сообщают, что с 9 по 15 января в Узбекистане будет стоять аномальный холод, идущий с Поволжья. По ночам ожидается минус 12-17 градусов, в отдельных регионах до минус 27. В дневные часы - 5-8 градусов мороза. Кроме того с 9 по 11 января прогнозируются осадки в виде снега и дождя.

Кушербаев напомнил, что в морозы в республике обычно возникают проблемы с подачей населению газа и электричества. Он предложил заранее начать принимать меры по обеспечению непрерывного обогрева домов и рабочих мест. Также экс-депутат считает целесообразным рассмотреть вопрос о продлении каникул для учебных заведений.

Каникулы в вузах должны закончится 9 января, в школах - 11 января.