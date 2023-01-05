Двое детей пострадали в ДТП на дороге "Кавказ"

5 янв. 16:10

В Краснодарском крае на ФАД "Кавказ" произошло ДТП с участием "Тойоты" и автомобиля "ВАЗ-21053", пострадали четыре человека, из них двое дети.

Согласно данным отдела пропаганды УГИБД России по региону, иномарка врезалась в отечественный автомобиль вечером 4 января. За рулем "Тойоты" находился 52-летний мужчина, двигаясь со стороны Армавира в сторону Кропоткина, он выехал на встречную полосу на запрещенном участке. Произошло столкновение с "ВАЗ-21053". В результате различные травмы получили все, кто находился в отечественном автомобиле: 39-летний водитель и его пассажиры - 32-летняя женщина и двое детей 8 и 12 лет.